***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 16:04
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.07.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine, MUSTAFA SEZEN : Yönetim Kurulu Başkanı MURAT LİVGÖÇMEN : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU : Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CAN YILMAZ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MERAL MURAT : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ve Yönetim Kurulu üyelerinden MUSTAFA SEZEN ve MURAT LİVGÖÇMEN'in herhangi birisinin münferit olarak şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857042
BIST
17:22119.247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,46
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:226,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:227,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:22400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,42
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.701.450
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.297.123
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.757
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MRGYO
|2,53
|27.868.780
|% -8,99
|
|MARTI
|1,37
|30.033.896
|% -8,67
|
|SONME
|8,45
|20.347.599
|% -8,65
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.349.396.397
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|469.441.138
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6140
|8,6572
|% 0,41
|
|Frank
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|Riyal
|400,2600
|400,3720
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
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