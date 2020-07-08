***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.07.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine, MUSTAFA SEZEN : Yönetim Kurulu Başkanı MURAT LİVGÖÇMEN : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU : Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CAN YILMAZ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MERAL MURAT : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ve Yönetim Kurulu üyelerinden MUSTAFA SEZEN ve MURAT LİVGÖÇMEN'in herhangi birisinin münferit olarak şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857042BIST