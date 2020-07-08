***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli toplantısında, 18.12.2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan ve firmamız tarafından işletme hakkı kazanılan Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür ve Yaşam Merkezi'nin işletilmesi faaliyeti, Dünya'da ve ülkemizde yaşanılan Covid-19 salgını nedeniyle toplu olarak yapılan her türlü etkinliğin yapılmasının imkansız hale gelmesi ve bu sürecin daha ne kadar süreceğinin belirsiz olması nedenleri ile sözkonusu faaliyetin beklenen geliri yaratamayacağı öngörüldüğü için konu hakkında sözleşmenin mücbir sebeplere dayanılarak sonlandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857097BIST