***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 16:40
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli toplantısında, 18.12.2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan ve firmamız tarafından işletme hakkı kazanılan Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür ve Yaşam Merkezi'nin işletilmesi faaliyeti, Dünya'da ve ülkemizde yaşanılan Covid-19 salgını nedeniyle toplu olarak yapılan her türlü etkinliğin yapılmasının imkansız hale gelmesi ve bu sürecin daha ne kadar süreceğinin belirsiz olması nedenleri ile sözkonusu faaliyetin beklenen geliri yaratamayacağı öngörüldüğü için konu hakkında sözleşmenin mücbir sebeplere dayanılarak sonlandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857097
BIST
16:39119.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 235,79
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:396,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:397,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:39400,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,17
|Açılış
|: 400,15
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.027.882
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.427.207
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.216
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.077.050
|% -9,92
|
|SONME
|8,55
|19.613.989
|% -7,57
|
|FENER
|12,92
|89.110.983
|% -6,24
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|OZGYO
|2,54
|70.506.866
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.728.265
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,27
|1.501.952.083
|% 2,51
|
|SISE
|6,49
|1.467.773.598
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.170.255.278
|% -1,68
|
|PETKM
|4,38
|1.030.809.495
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.728.265
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,27
|1.501.952.083
|% 2,51
|
|PETKM
|4,38
|1.030.809.495
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|439.652.359
|% 0,53
|
|SISE
|6,49
|1.467.773.598
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5982
|8,6413
|% 0,23
|
|Frank
|7,2755
|7,3194
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|15,90
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,20
|
|Tam
|2.668
|2.680
|28,90
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,10
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
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