***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYoğun İş geliştirme ve Ar-ge çalışmalarımız neticesinde sonuçlandırdığımız ve hızlı bir şekilde yatırımını tamamladığımız masa, sandalye ve aksesuar gruplarımızla ilgili olarak, özellikle yurt dışı siparişlerimiz pandemi sürecinin de normalleşmeye başlaması neticesinde hızla artmaya başlamış olup, bu kapsamda siparişleri zamanında yetiştirebilmek için istihdam edilmek üzere 250 ek personel alımı hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de bilbordlara ve reklam panolarına 250 kişi personel alımı ilanları verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859659BIST