***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 13:23
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yoğun İş geliştirme ve Ar-ge çalışmalarımız neticesinde sonuçlandırdığımız ve hızlı bir şekilde yatırımını tamamladığımız masa, sandalye ve aksesuar gruplarımızla ilgili olarak, özellikle yurt dışı siparişlerimiz pandemi sürecinin de normalleşmeye başlaması neticesinde hızla artmaya başlamış olup, bu kapsamda siparişleri zamanında yetiştirebilmek için istihdam edilmek üzere 250 ek personel alımı hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de bilbordlara ve reklam panolarına 250 kişi personel alımı ilanları verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859659
BIST
14:47118.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -200,61
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
14:476,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8695
En Düşük
6,8552
14:477,8151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8164
En Düşük
7,7736
14:47396,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,86
|Açılış
|: 396,68
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.959.160
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|6.855.688
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.259.138
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.514.371
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,96
|412.581
|% -5,43
|
|EKGYO
|2,31
|1.410.840.456
|% 1,76
|
|THYAO
|11,98
|538.032.306
|% 0,08
|
|GARAN
|7,95
|523.627.989
|% -0,25
|
|ODAS
|2,91
|522.583.712
|% -1,36
|
|ZOREN
|2,83
|438.582.136
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,31
|1.410.840.456
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,67
|375.583.189
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|281.397.118
|% 1,59
|
|ODAS
|2,91
|522.583.712
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,83
|286.826.763
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5750
|8,6180
|% -0,11
|
|Frank
|7,2769
|7,3207
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-6,08
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-16,00
|
|Tam
|2.659
|2.670
|-5,60
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-2,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,38
|