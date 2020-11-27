***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCezayir'li kamu ortaklı bir firma ile Şirketmiz arasında 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ve ihracatı tamamlanan, Doğalgaz Sobası satış sözleşmesi bu sene de yenilenmiş olup, 28.01.2021 tarihine kadar tamamlanmak üzere 762.000 USD tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatı Şirketimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Pay sahipleri ve kamuyonun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890234BIST