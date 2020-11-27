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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.11.2020 09:54



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Cezayir'li kamu ortaklı bir firma ile Şirketmiz arasında 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ve ihracatı tamamlanan, Doğalgaz Sobası satış sözleşmesi bu sene de yenilenmiş olup, 28.01.2021 tarihine kadar tamamlanmak üzere 762.000 USD tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatı Şirketimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Pay sahipleri ve kamuyonun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890234


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ORMA 13,59 122.582 % 9,95  
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