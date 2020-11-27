***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 09:54
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cezayir'li kamu ortaklı bir firma ile Şirketmiz arasında 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ve ihracatı tamamlanan, Doğalgaz Sobası satış sözleşmesi bu sene de yenilenmiş olup, 28.01.2021 tarihine kadar tamamlanmak üzere 762.000 USD tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatı Şirketimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Pay sahipleri ve kamuyonun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890234
BIST
10:181.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.348
10:187,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0624
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8017
10:189,3168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0712
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3114
10:18454,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,68
|Açılış
|: 454,35
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,82
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TKNSA
|11,03
|7.362.426
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.162.466
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|KENT
|517,00
|2.610.333
|% 9,88
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,42
|394.019.623
|% 0,86
|
|GUBRF
|52,90
|221.692.881
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,13
|218.760.748
|% 2,40
|
|THYAO
|12,14
|179.951.885
|% -0,49
|
|SELEC
|11,70
|149.678.391
|% 9,55
|
|EKGYO
|2,13
|218.760.748
|% 2,40
|
|GARAN
|9,42
|394.019.623
|% 0,86
|
|ZOREN
|2,81
|91.047.521
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,10
|96.105.838
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,68
|105.440.308
|% 6,67
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8060
|7,8093
|% -0,79
|
|Euro
|9,3094
|9,3168
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,4157
|10,4680
|% -0,60
|
|Frank
|8,5929
|8,6447
|% -0,61
|
|Riyal
|2,0774
|2,0878
|% -0,70
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-1,02
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,78
|47,78
|-0,01
|