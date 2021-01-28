***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 17:25
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.11.2020 tairhli KAP açıklamamızda özetle, Cezayir'li kamu ortaklı bir firmaya, 28.01.2021 tarihinde kadar tamamlanmak üzere 762.000 USD tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatına başlandığı açıklanmıştı.
Söz konusu ihracat yapılan sözleşmeye uygun olarak tamamlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905418
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
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|Önceki Kapanış
|: 1.467
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1.498
En Düşük
1.431
18:007,3571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
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|Açılış
|: 7,3700
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|Önceki Kapanış
|: 7,3870
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7,4312
En Düşük
7,3452
18:008,9320
En Yüksek
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|Açılış
|: 440,41
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|: 438,93
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441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3534
|7,3586
|% -0,75
|
|Euro
|8,9269
|8,9360
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0654
|10,1159
|% -0,45
|
|Frank
|8,2556
|8,3054
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9547
|1,9645
|% -0,79
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|21,11
|
|Altın Gr.
|440
|441
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,31
|
|B. Petrol
|55,84
|55,84
|0,31
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