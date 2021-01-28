***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.11.2020 tairhli KAP açıklamamızda özetle, Cezayir'li kamu ortaklı bir firmaya, 28.01.2021 tarihinde kadar tamamlanmak üzere 762.000 USD tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatına başlandığı açıklanmıştı.Söz konusu ihracat yapılan sözleşmeye uygun olarak tamamlanmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905418BIST