***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 10:13
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarında yaşanan fiyat düşüşleri ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan e-posta ve telefon yoluyla gelen şikayetler ve Şirket faaliyetlerinde sorun olup olmadığı yönündeki bilgi taleplerine cevap olmak üzere aşağıdaki açıklamamızı pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız
Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumu olağan işleyişini sürdürmekte olup olağandışı bir durum söz konusu değildir.
Şirketimiz pay piyasasındaki işlemler ve buna bağlı olarak gerçekleşen fiyat hareketleri, yatırımcıların arz ve talebi sonucu, piyasa kuralları ve işleyişi dahilinde belirlenmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından Kamuya açıklanmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyecek özel bir durum söz konusu değildir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927798
BIST
10:121.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:128,1040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:129,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:12455,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 455,34
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MTRKS
|54,50
|15.139.446
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.763.544
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|478.710
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|6.404.460
|% 9,94
|
|CLEBI
|276,20
|8.516.438
|% 7,05
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|375.523
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|EREGL
|17,13
|109.549.737
|% 0,23
|
|SASA
|43,82
|99.712.358
|% 3,54
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|PETKM
|6,17
|61.845.270
|% 0,82
|
|TSKB
|1,30
|35.736.024
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,83
|35.500.110
|% 2,23
|
|GARAN
|6,80
|81.972.739
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,12
|22.537.162
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,41
|74.558.247
|% 0,54
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1000
|8,1043
|% -0,02
|
|Euro
|9,6957
|9,7071
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1572
|11,2131
|% 0,39
|
|Frank
|8,7831
|8,8360
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,06
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|2,87
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,05
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,93
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:21QUAGR
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 460 adet işlem
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, EREGL, KRDMD
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, ARCLK
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 68 artarak (% 0.98 ) 1, 203
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QUAGR, YAPRK, MTRKS, TUREX