***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarında yaşanan fiyat düşüşleri ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan e-posta ve telefon yoluyla gelen şikayetler ve Şirket faaliyetlerinde sorun olup olmadığı yönündeki bilgi taleplerine cevap olmak üzere aşağıdaki açıklamamızı pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarızŞirketimizin faaliyetleri ve finansal durumu olağan işleyişini sürdürmekte olup olağandışı bir durum söz konusu değildir.Şirketimiz pay piyasasındaki işlemler ve buna bağlı olarak gerçekleşen fiyat hareketleri, yatırımcıların arz ve talebi sonucu, piyasa kuralları ve işleyişi dahilinde belirlenmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından Kamuya açıklanmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyecek özel bir durum söz konusu değildir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927798BIST