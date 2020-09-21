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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.09.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 76.000.000 224.000.000,000 294,73684 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 76.000.000 224.000.000,000 294,73684

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyelerimiz bugün yapmış olduğu toplantıda
1. Şirket'in 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 294,73 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 224.000.000-TL artırılarak 300.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 224.000.000-TL sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 224.000.000 adet payın borsada işlem gören nitelikte ihracına,
3. Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
4. Yeni pay alma hakkının 1 TL nominal değerli pay için 1 TL'den kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alım haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar'da 1-TL nominal bedelin altında olmamak şartıyla halka arz edilmesine,
6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirilme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
7. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (VII-128.1) Sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası kuruluna müracaat edilmesine,
8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na,
yetki verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876043


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