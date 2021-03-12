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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2021 09:42



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 76.000.000 TL'lik sermayenin 224.000.000 TL artışla 300.000.000 TL'ye çıkarılması için başvuru yapılmışken, SPK tarafından sermayenin 170.000.000 TL artışla 246.000.000 TL'ye çıkarılmasına onay verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 246.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 76.000.000 170.000.000,000 223,68421

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakten olmak üzere 224.000.000 TL artışla 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 224.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 20.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumu'na başvuru yapılmıştı.
Yapmış olduğumuz başvuru Kurul'un 11.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Bültenin'de 170.000.000 TL artışla 246.000.000 TL'ye çıkarılması şeklinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917785


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Yarım 1.330 1.366 -0,55  
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