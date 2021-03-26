***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK tarafından onaylanan Bedelli Sermaye Artırımı tutarına göre Şİrket Yönetim Kurulu Kararının güncellemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 246.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 1,00 FORMT, TREFRMT00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.000.000 170.000.000,000 223,68421Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki 2021/4 nolu kararı almıştırYönetim Kurulumuz 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numarası ile almış olduğu % 294,73 oranında bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasının akabinde Sermye Piyasası Kurulu Tarafından 11.03.2021 tarihli Kurul Bülteninde yayınlandığı şekilde değiştirilerek onaylanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketiminiz almış olduğu 21.09.2020 tarihli 2020/19 numaralı bedelli sermaye artırımına dair yönetim kurulu kararının1. Maddesinin "Şirket'in 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 223,68 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 170.000.000-TL artırılarak 246.000.000-TL'ye çıkarılmasına",2. Maddesinin "Artırılan 170.000.000-TL sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 170.000.000 adet payın borsada işlem gören nitelikte ihracına",olarak değiştirilmesine ve 21.09.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini aynen korumasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Ayrıca yine Yönetim Kurulumuz 26.03.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki 2021/5 nolu kararı almıştırŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numaralı almış olduğu bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından alınan 11.03.2021 tarihli Kurul Kararında belirtilen koşullarla başvurumuzun onaylanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2021 tarih ve 3624 sayılı yazısı ile Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun teyidini ve taahhüdünü istemiş olduğu aşağıdaki hususların teyit edilmesi ve gereklerinin yapılacağının taahhüt edilmesine, bu doğrultudaa) Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporunda, fon kullanım yerleri arasında sayılan "İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (40.000.000 TL)" ve "İş Geliştirme (14.000.000 TL)"'nin dikkate alınmaması suretiyle sermaye artırım tutarının 170.000.000-TL nominal değer olarak dikkate alınacağı,b) Halka arzdan elde edilecek fonun, kullanım yeri raporunda "Yatırımlar" içerisinde belirtilen gayrimenkullerin satın alınması öncesinde Kurul tarafından önerilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirket/şirketler tarafından gayrimenkul değerlemesi yapılacağı,c) Şirket ortakları Poyraz TEOMAN ve Özer KARALAR hakkında Kurul Kararı Organı'nın 04.06.2020 tarihli ve 34/710 sayılı kararı ile uygulanan işlem yapma yasağı tedbiri kapsamında, Kurul Karar Organı'nın 03.12.2020 tarih ve 75/1497 sayılı İlke Kararı uyarınca, anılan şahıslar tarafından Şirket'in bedelli sermaye artırım sürecinde rüçhan hakkının kullanımı suretiyle pay edilmesini halinde, edinilen bu payların borsada işlem görmeyen niteliğe dönüştürüleceği ve işlem yasağına tabi olacağı, anılan şahıslar tarafından rüçhan hakkının satılması halinde, rüçhan hakkı satımı karşılığında elde edecekleri bedellerin, tedbir sona erinceye kadar rüçhan hakkının satımını gerçekleştiren ve bedelleri tahsil eden yatırım kuruluşu tarafından nemalandırılarak bloke edileceği, işlem yasağı tedbirinin sona ermesi ile birlikte blokajın kendiliğinden kaldırılacağı,d) ŞirketimizinümanlarEK: 1 YK Kurul Kararı Taahhüt2021.5.pdfEK: 2 Formet Sermaye Artırım revize YK Kararı2021.4.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921186BIST