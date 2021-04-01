***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 246.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00017Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.000.000 170.000.000,000 223,68421Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Ödeme Tarihi 06.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 11.03.2021 tarihinde onaylanmış, Kurul'un 31.03.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4352 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname 31.03.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştı.Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 02.04.2021 ile 16.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Pay sahiplerinin çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre %223,68421 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma (rüçhan) hakkının alınıp satılabilmesi için Borsa tarafından Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı açılarak KAP'ta duyurulur. Rüçhan hakkı kupon pazarının açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan hakkı kupon pazarının kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür.Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN:TR 760006400000153530033406) 0033406 nolu hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.Sermaye artırımına ilişkin Kurul'ca onaylamış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Şirketimizin web sitesinde (https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri) ve halka arzda satışa aracılık edecek olan InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.investaz.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İZAHNAME dm.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922547BIST