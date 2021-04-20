***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Ortaklarca Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı ve Borsa Birincil Piyasa Satış TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 246.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FORMT, TREFRMT00015 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00017 2.457.463,656Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 2.457.463,656Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2021Ödeme Tarihi 06.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar19.04.2021 tarihli duyuruda kullanılmayan rüçhan hakları tutarı sehven boş bıraklıdığı için, ilgili bölüme tutar girilmiştir.Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 02.04.2021 ile 16.04.2020 tarihleri arasında kullanılmıştır.Pay sahiplerince kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 2.457.463,656 TL olup, bu paylar 21.04.2021 ve 22.04.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İZAHNAME dm.pdfEK: 2 düzeltilmiş tasarruf sahiplerine satış duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929365BIST