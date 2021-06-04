***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2021 15:18
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 246.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 1,00 FORMT, TREFRMT00015 Nâma FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00017 2.457.463,656
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 76.000.000 170.000.000,000 223,68421 2.457.463,656
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.04.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında, 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması işleminde artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL, Birincil Piyasa'da satışa sunulan payların satış işleminden 2.457.463,24 TL olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL fon girişi sağlandığı belirtilmişti.
Yine aynı toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu,
Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmişti.
Bu kapsamda Esas Sözleşmemizin 6 numaralı Sermaye Maddesi'ni tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 27.05.2021 tarihinde onaylanmış ve onaylı evraklarımız bugün elimize ulaşmıştır. Aynı gün içerisinde de Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yeni sermayenin tescili için başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk onaylı tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940164
BIST