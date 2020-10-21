***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararı aşağıdaki gibidirYönetim Kurulu'nun 21.09.2010 tarih ve 2020/19 sayılı karar ile bedelli sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadıra) Finansal borçların yapılandırılması 80.000.000- TLŞirket'in Banka ve Finans Kuruluşlarına olan toplam kısa vadeli borcu 26.615.347,00 TL ve uzun vadeli borcu 28.785.581,00 TL'dir. Yine Şirketin ticari faaliyetleri gereği tedarikçilerine ve 3. Kişilere 42.756.366,00 TL kısa vadeli ve 790.000 uzun vadeli borcu bulunmaktadır.Şirket öncelikle Bankalara olan borçlarını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı hedeflemektedir. Yine Şirket vadesi geçmiş borçlarını ödeyerek piyasadan daha makul fiyatlarla mal tedarik etmek istemektedir.a) İşletme sermayesinin güçlendirilmesi 40.000.000-TLŞirket, masa sandalye üretimindeki artan işgücü ve ciro nedeniyle işletme sermayesine ihtiyaç duymasının yanında aşağıda planlanan yatırımlarını gerçekleştirdiği taktirde üretim kapasitesini iki misline çıkacağından bunun getirdiği işletme sermayesi ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle gerek hammadde gerekse yeni işçi alımı için ilave işletme sermayesine ihtiyaç duyulacaktır. Halihazırda özellikle çelik kapı tarafındaki vadelerin çok uzun olması da işletme sermayesi ihtiyacını arttırmaktadır.b) Yatırımlar 90.000.000-TLŞirketin halihazırdaki en büyük giderlerinden birisi kira ödemeleri konusundadır ve özellikle dayanıklı tüketim malları üretiminin yapıldığı fabrikanın mülkünün satın alınması hedeflenmektedir.Yine ısıtıcı ve pişirici grubunun sektördeki rekabete ayak uydurabilmesi için yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Makine parkı, boyahane hatları, yeni teknolojiye uygun yeni fırın kalıpları alınması gerekmektedir.Gerek dayanıklı tüketim tarafında gerekse Masa, sandalye aksesuar üretiminde temel girdilerden biri olan ve tedarikinde sorun yaşanan cam ile ilgili olarak cam işleme temperleme, rodaj tesisi yatırımı yapılması için de sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır.Öte yandan masa sandalye aksesuar tarafında metal kesimlerin nikelajlanması işlemi lojistik olarak ciddi bir sıkıntı yarattığı için bu üretimin gerçekleştirildiği fabrikada da nikelaj tesisi yatırımı planlanmaktadır.Son olarak çelik kapı tarafında ileri teknoloji rollform sac makinası alınması planlanmaktadırc) İş geliştirme 14.000.000-TLŞirket