***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.12.2020 17:55
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.10.2020 tarihinde 2020/22 nolu karar ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporunun aşağıda olduğu gibi "a) Finansal Borçların Yapılandırılması" bölümünün ayrıntılandırılmış şekilde yeniden kabulüne,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün, denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Raporu
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 21.09.2010 tarih ve 2020/19 sayılı kararı doğrultusunda bedelli sermaye artırımı yoluyla sağlanacak fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır
a) Finansal borçların yapılandırılması 80.000.000- TL
Şirket'in Banka ve Finans Kuruluşlarına olan toplam kısa vadeli borcu 26.615.347,00 TL ve uzun vadeli borcu 28.785.581,00 TL'dir. Yine Şirketin ticari faaliyetleri gereği tedarikçilerine ve 3. Kişilere 42.756.366,00 TL kısa vadeli ve 790.000 TL uzun vadeli borcu bulunmaktadır.
Şirket öncelikle Bankalara olan borçlarını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı hedeflemektedir. Yine Şirket vadesi geçmiş borçlarını ödeyerek piyasadan daha makul fiyatlarla mal tedarik etmek istemektedir. Ödenecek Finansal ve Ticari Borçların ayrıntısını aşağıdaki şekildedir.
ÖDENECEK FİNANSAL BORÇLARIN AYRINTISI
BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI ÖDEMELERİ
BANKA ADI ÖDENECEK BORÇ TUTARI
VAKIFBANK A.Ş. 7.259.000 TL
DENİZBANK A.Ş. 13.000.000 TL
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 6.000.000 TL
TÜRK EXIMBANK A.Ş. 5.300.000 TTL
HALKBANK A.Ş. 3.550.000 TL
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANK A.Ş. 3.500.000 TL
İŞBANKASI A.Ş. 1.700.000 TL
VAKIF KATILIM A.Ş. 900.000 TL
ALTERNATİFBANK A.Ş. 400.000 TL
TOPLAM BANKA 41.609.000 TL
CARİ VE TEDARİKÇİ ÖDEMELERİ
ÜÇ KA DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ. 11.591.000 TL
HOKK KİLİT A.Ş. 4.757.000 TL
CİHANPAN ORMAN ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. 2.800.000 TL
BEZİRCİOĞLU ÇELİK LTD.ŞTİ. 1.910.000 TL
ÇELSAN ELEKTRİK LTD.ŞTİ. 1.710.000 TL
BEYAŞ MOBİLYA LTD.ŞTİ. 1.500.000 TL
YONPAŞ ORMAN ÜRNLERİ A.Ş. 1.244.000 TL
BALCIOĞLU HIRDAVAT LTD.ŞTİ. 1.183.000 TL
BYD MAĞAZACILIK TEKSTİL LTD.ŞTİ. 989.000 TL
BOYASAN BOYA LTD.ŞTİ. 935.000 TL
DORUK KAĞIT A.Ş. 835.000 TL
DÜZCE CAM A.Ş. 800.000 TL
YAĞMUROĞLU DAYANIKLI TÜKETİM A.Ş. 688.000 TL
MERT NİKELAJ KAPLAMA LTD.ŞTİ. 659.000 TL
KAYSERİ SÜNGER A.Ş. 600.000 TL
TUNA CONTA LTD.ŞTİ. 577.000 TL
GRAFİSER DİJİTAL BASKI LTD.ŞTİ. 538.000 TL
ÖZBAK ORMAN ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. 464.000 TL
TÜRKMEN MOBİLYA LTD.ŞTİ. 463.000 TL
ME-KA PLASTİK LTD.ŞTİ. 449.000 TL
ELC ALİMİNYUM A.Ş. 413.000 TL
BOR-SA METAL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. 400.000 TL
ÜNAL LAMİNAAT A.Ş. 384.000 TL
GÖLVE METAL LTD.ŞTİ. 339.000 TL
DESİ ALARM GÜVENLİK LTD.ŞTİ. 336.000 TL
HKN DİJİTAL A.Ş. 327.000 TL
EGE ELEKTRİK LTD.ŞTİ. 308.000 TL
NUR TEKSTİL YILMAZ İMRAĞ 259.000 TL
ÖZDOĞAN MALZEMECİLİK A.Ş. 251.000 TL
PERFORMANS DİJİTAL BASSKI LTD.ŞTİ. 243.000 TL
METAŞ TEKNİK HIRDAVAT LTD.ŞTİ. 226.000 TL
TEK KEÇE LTD.ŞTİ. 213.000 TL
TOPLAM CARİ ÖDEMELER 38.391.000 TL
GENEL TOPLAM 80.000.000 TL
b) İşletme sermayesinin güçlendirilmesi 40.000.000-TL
Şirket, masa sandalye üretimindeki artan işgücü ve ciro nedeniyle işletme sermayesine ihtiyaç duymasının yanında aşağıda planlanan yatırımlarını gerçekleştirdiği taktirde üretim kapasitesini iki misline çıkacağından bunun getirdiği işletme sermayesi ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle gerek hammadde gerekse yeni işçi alımı için ilave işletme sermayesine ihtiyaç duyulacaktır. Halihazırda özellikle çelik kapı tarafındaki vadelerin çok uzun olması da işletme sermayesi ihtiyacını arttırmaktadır.
c) Yatırımlar 90.000.000-TL
Şirketin halihazırdaki en büyük giderlerinden birisi kira ödemeleri konusundadır ve özellikle dayanıklı tüketim malları üretiminin yapıldığı fabrikanın mülkünün satın alınması hedeflenmektedir.
Yine ısıtıcı ve pişirici grubunun sektördeki rekabete ayak uydurabilmesi için yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Makine parkı, boyahane hatları, yeni teknolojiye uygun yeni fırın kalıpları alınması gerekmektedir.
Gerek dayanıklı tüketim tarafında gerekse Masa, sandalye aksesuar üretiminde temel girdilerden biri olan ve tedarikinde sorun yaşanan cam ile ilgili olarak cam işleme temperleme, rodaj tesisi yatırımı yapılması için de sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır.
Öte yandan masa sandalye aksesuar tarafında metal kesimlerin nikelajlanması işlemi lojistik olarak ciddi bir sıkıntı yarattığı için bu üretimin gerçekleştirildiği fabrikada da nikelaj tesisi yatırımı planlanmaktadır.
Son olarak çelik kapı tarafında ileri teknoloji rollform sac makinası alınması planlanmaktadır
d) İş geliştirme 14.000.000-TL
Şirket geldiği nokta itibariyle, ev eşyası üretimi işinde belli bir aşama kaydetmiştir. Şirket bir taraftan dekoratif nitelikleri ön planda çelik kapı üretirken, kapı aksesuarı ve tamamlayıcı ürün üretme kapasitesi de mevcuttur.
Diğer taraftan Şirket aşağıda detaylı olarak sayılan ev içi ısıtma ürünleri ve mutfak eşyası (fırın, set üstü ocak, davlumbaz) üretmektedir.
Şirket son dönemde dekoratif özellikleri ağır basan masa, sandalye, sehpa, dekoratif ev eşyaları üretmektedir. Yine Şirket bir çok ev aksesuarı ( ayakkabılık, askılık vb) üretebilmektedir.
Ürettiklerinin yanında Şirket, yine ev içi kullanıma yönelik bahçe mobilyası üretebilecek kabiliyete de sahiptir.
Tüm bu kabiliyetleri olan Şirket beş büyük şehirde teşhir ve tedarik depoları oluşturmak suretiyle özellikle bu şehirlerdeki müşterilerine daha yakından ve hızlı hizmet veren bir satış ağı geliştirmeyi planlamaktadır.
Planlanan dağıtım ağı, ürettiğimiz ürünleri 5 büyük şehirde (İstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Avrupa yakası, Bursa, Ankara, Adana, İzmir) büyük teşhir ve tedarik depoları oluşturarak, bu şehirlerde ve çevre şehirlerdeki satış mağazalarına dağıtım ve tedarik sağlamak şeklinde olacaktır. Bu şehirlerde ve çevre şehirlerde mal satan mağazalar ürünlerin siparişlerini kamyon ya da tır bazında verememektedirler. Bu da üreticinin bu mağazalara lojistik sağlamasını güçleştirmektedir. Amacımız öngörülen satışı tır ya da kamyon bazında depolarımızda hazır bulundurup, günlük rotlar oluşturarak, dağıtım ağı oluşturmak ve mağazaların ayaklarına kadar lojistik hizmeti vermektir. Hem hızlı hem de çözüm odaklı olan bu yolla satışlarımızı yukarı taşıyacağımızı düşünmekteyiz. Yukarıda bahsi geçen 5 büyükşehir de 6 adet büyük depo oluşturmak, her depoya 2 adet araç tahsis etmek ve depoların içerisindeki stokları hazırlamak maliyet kalemlerini oluşturacaktır. Depolar kiralama yöntemi ile tutulacaktır.
Mevcut durumda satış ekibine ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü çelik kapıda bayi ağı oluşturulurken ülkenin pek çok yerinde satış noktaları oluşturulmuştur. Bu noktalar aynı zamanda masa sandalye grubunun da satış noktalarını oluşturmaktadır. Kapı sektörü tıkanmaya devam ederse bu ekipten de açmayı düşündüğümüz depolara aktarma imkanımız vardır. Mevcut durumda satış ekibine bir yatırım yapmayı hedeflemiyoruz. Bu yatırımlar daha önceden firmamız tarafından yapılmıştır.
Ayrıca, Şirketin her iki fabrikasında kullanılan cam, plastik, deri kumaş ve metal malzemelerin değerlendirilmesi ve katma değer yaratılması için gelecekte geri dönüşüm tesisi kurulması değerlendirilmekte olup bununla ilgili fizibilite çalışmalarına başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895461
BIST