***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.10.2020 tarihinde 2020/22 nolu karar ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporunun aşağıda olduğu gibi "a) Finansal Borçların Yapılandırılması" bölümünün ayrıntılandırılmış şekilde yeniden kabulüne,Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün, denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin RaporuŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 21.09.2010 tarih ve 2020/19 sayılı kararı doğrultusunda bedelli sermaye artırımı yoluyla sağlanacak fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadıra) Finansal borçların yapılandırılması 80.000.000- TLŞirket'in Banka ve Finans Kuruluşlarına olan toplam kısa vadeli borcu 26.615.347,00 TL ve uzun vadeli borcu 28.785.581,00 TL'dir. Yine Şirketin ticari faaliyetleri gereği tedarikçilerine ve 3. Kişilere 42.756.366,00 TL kısa vadeli ve 790.000 TL uzun vadeli borcu bulunmaktadır.Şirket öncelikle Bankalara olan borçlarını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı hedeflemektedir. Yine Şirket vadesi geçmiş borçlarını ödeyerek piyasadan daha makul fiyatlarla mal tedarik etmek istemektedir. Ödenecek Finansal ve Ticari Borçların ayrıntısını aşağıdaki şekildedir.ÖDENECEK FİNANSAL BORÇLARIN AYRINTISIBANKA VE FİNANS KURULUŞLARI ÖDEMELERİBANKA ADI ÖDENECEK BORÇ TUTARIVAKIFBANK A.Ş. 7.259.000 TLDENİZBANK A.Ş. 13.000.000 TLYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 6.000.000 TLTÜRK EXIMBANK A.Ş. 5.300.000 TTLHALKBANK A.Ş. 3.550.000 TLTÜRKİYE FİNANS KATILIM BANK A.Ş. 3.500.000 TLİŞBANKASI A.Ş. 1.700.000 TLVAKIF KATILIM A.Ş. 900.000 TLALTERNATİFBANK A.Ş. 400.000 TLTOPLAM BANKA 41.609.000 TLCARİ VE TEDARİKÇİ ÖDEMELERİÜÇ KA DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ. 11.591.000 TLHOKK KİLİT A.Ş. 4.757.000 TLCİHANPAN ORMAN ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. 2.800.000 TLBEZİRCİOĞLU ÇELİK LTD.ŞTİ. 1.910.000 TLÇELSAN ELEKTRİK LTD.ŞTİ. 1.710.000 TLBEYAŞ MOBİLYA LTD.ŞTİ. 1.500.000 TLYONPAŞ ORMAN ÜRNLERİ A.Ş. 1.244.000 TLBALCIOĞLU HIRDAVAT LTD.ŞTİ. 1.183.000 TLBYD MAĞAZACILIK TEKSTİL LTD.ŞTİ. 989.000 TLBOYASAN BOYA LTD.ŞTİ. 935.000 TLDORUK KAĞIT A.Ş. 835.000 TLDÜZCE CAM A.Ş. 800.000 TLYAĞMUROĞLU DAYANIKLI TÜKETİM A.Ş. 688.000 TLMERT NİKELAJ KAPLAMA LTD.ŞTİ. 659.000 TLKAYSERİ SÜNGER A.Ş. 600.000 TLTUNA CONTA LTD.ŞTİ. 577.000 TLGRAFİSER DİJİTAL BASKI LTD.ŞTİ. 538.000 TLÖZBAK ORMAN ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. 464.000 TLTÜRKMEN MOBİLYA LTD.ŞTİ. 463.000 TLME-KA PLASTİK LTD.ŞTİ. 449.000 TLELC ALİMİNYUM A.Ş. 413.000 TLBOR-SA METAL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. 400.000 TLÜNAL LAMİNAAT A.Ş. 384.000 TLGÖLVE METAL LTD.ŞTİ. 339.000 TLDESİ ALARM GÜVENLİK LTD.ŞTİ. 336.000 TLHKN DİJİTAL A.Ş. 327.000 TLEGE ELEKTRİK LTD.ŞTİ. 308.000 TLNUR TEKSTİL YILMAZ İMRAĞ 259.000 TLÖZDOĞAN MALZEMECİLİK A.Ş. 251.000 TLPERFORMANS DİJİTAL BASSKI LTD.ŞTİ. 243.000 TLMETAŞ TEKNİK HIRDAVAT LTD.ŞTİ. 226.000 TLTEK KEÇE LTD.ŞTİ. 213.000 TLTOPLAM CARİ ÖDEMELER 38.391.000 TLGENEL TOPLAM 80.000.000 TLb) İşletme sermayesinin güçlendirilmesi 40.000.000-TLŞirket, masa sandalye üretimindeki artan işgücü ve ciro nedeniyle işletme sermayesine ihtiyaç duymasının yanında aşağıda planlanan yatırımlarını gerçekleştirdiği taktirde üretim kapasitesini iki misline çıkacağından bunun getirdiği işletme sermayesi ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle gerek hammadde gerekse yeni işçi alımı için ilave işletme sermayesine ihtiyaç duyulacaktır. Halihazırda özellikle çelik kapı tarafındaki vadelerin çok uzun olması da işletme sermayesi ihtiyacını arttırmaktadır.c) Yatırımlar 90.000.000-TLŞirketin halihazırdaki en büyük giderlerinden birisi kira ödemeleri konusundadır ve özellikle dayanıklı tüketim malları üretiminin yapıldığı fabrikanın mülkünün satın alınması hedeflenmektedir.Yine ısıtıcı ve pişirici grubunun sektördeki rekabete ayak uydurabilmesi için yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Makine parkı, boyahane hatları, yeni teknolojiye uygun yeni fırın kalıpları alınması gerekmektedir.Gerek dayanıklı tüketim tarafında gerekse Masa, sandalye aksesuar üretiminde temel girdilerden biri olan ve tedarikinde sorun yaşanan cam ile ilgili olarak cam işleme temperleme, rodaj tesisi yatırımı yapılması için de sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır.Öte yandan masa sandalye aksesuar tarafında metal kesimlerin nikelajlanması işlemi lojistik olarak ciddi bir sıkıntı yarattığı için bu üretimin gerçekleştirildiği fabrikada da nikelaj tesisi yatırımı planlanmaktadır.Son olarak çelik kapı tarafında ileri teknoloji rollform sac makinası alınması planlanmaktadırd) İş geliştirme 14.000.000-TLŞirket geldiği nokta itibariyle, ev eşyası üretimi işinde belli bir aşama kaydetmiştir. Şirket bir taraftan dekoratif nitelikleri ön planda çelik kapı üretirken, kapı aksesuarı ve tamamlayıcı ürün üretme kapasitesi de mevcuttur.Diğer taraftan Şirket aşağıda detaylı olarak sayılan ev içi ısıtma ürünleri ve mutfak eşyası (fırın, set üstü ocak, davlumbaz) üretmektedir.Şirket son dönemde dekoratif özellikleri ağır basan masa, sandalye, sehpa, dekoratif ev eşyaları üretmektedir. Yine Şirket bir çok ev aksesuarı ( ayakkabılık, askılık vb) üretebilmektedir.Ürettiklerinin yanında Şirket, yine ev içi kullanıma yönelik bahçe mobilyası üretebilecek kabiliyete de sahiptir.Tüm bu kabiliyetleri olan Şirket beş büyük şehirde teşhir ve tedarik depoları oluşturmak suretiyle özellikle bu şehirlerdeki müşterilerine daha yakından ve hızlı hizmet veren bir satış ağı geliştirmeyi planlamaktadır.Planlanan dağıtım ağı, ürettiğimiz ürünleri 5 büyük şehirde (İstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Avrupa yakası, Bursa, Ankara, Adana, İzmir) büyük teşhir ve tedarik depoları oluşturarak, bu şehirlerde ve çevre şehirlerdeki satış mağazalarına dağıtım ve tedarik sağlamak şeklinde olacaktır. Bu şehirlerde ve çevre şehirlerde mal satan mağazalar ürünlerin siparişlerini kamyon ya da tır bazında verememektedirler. Bu da üreticinin bu mağazalara lojistik sağlamasını güçleştirmektedir. Amacımız öngörülen satışı tır ya da kamyon bazında depolarımızda hazır bulundurup, günlük rotlar oluşturarak, dağıtım ağı oluşturmak ve mağazaların ayaklarına kadar lojistik hizmeti vermektir. Hem hızlı hem de çözüm odaklı olan bu yolla satışlarımızı yukarı taşıyacağımızı düşünmekteyiz. Yukarıda bahsi geçen 5 büyükşehir de 6 adet büyük depo oluşturmak, her depoya 2 adet araç tahsis etmek ve depoların içerisindeki stokları hazırlamak maliyet kalemlerini oluşturacaktır. Depolar kiralama yöntemi ile tutulacaktır.Mevcut durumda satış ekibine ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü çelik kapıda bayi ağı oluşturulurken ülkenin pek çok yerinde satış noktaları oluşturulmuştur. Bu noktalar aynı zamanda masa sandalye grubunun da satış noktalarını oluşturmaktadır. Kapı sektörü tıkanmaya devam ederse bu ekipten de açmayı düşündüğümüz depolara aktarma imkanımız vardır. Mevcut durumda satış ekibine bir yatırım yapmayı hedeflemiyoruz. Bu yatırımlar daha önceden firmamız tarafından yapılmıştır.Ayrıca, Şirketin her iki fabrikasında kullanılan cam, plastik, deri kumaş ve metal malzemelerin değerlendirilmesi ve katma değer yaratılması için gelecekte geri dönüşüm tesisi kurulması değerlendirilmekte olup bununla ilgili fizibilite çalışmalarına başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895461BIST