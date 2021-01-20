***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.01.2021 15:58
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2020,29.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak oybirliği ile ekteki kararı almıştır. 1) 20.10.2020 tarihinde 2020/22 nolu ve 29.12.2020 tarih 2020/ 25 kararlar ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporlarının, ekteki şekliyle revize edilmesine, 2) 20.10.2020 tarihinde 2020/22 nolu ve 29.12.2020 tarih 2020/ 25 kararlar ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporları yerine ekteki raporun kabulüne, 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün, denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903477
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|7,81
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|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.253.643
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.745.882
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|65.964.024
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.027.706
|% -10,00
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|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
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|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.424.942
|% -9,97
|
|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
|% 4,26
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|DOHOL
|3,98
|1.050.778.120
|% 3,65
|
|GARAN
|10,00
|685.649.390
|% -1,28
|
|SISE
|7,90
|684.790.835
|% -0,50
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|KARSN
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|684.666.095
|% 1,94
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|TSKB
|1,96
|1.173.285.487
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|
|DOHOL
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|1.050.778.120
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|EKGYO
|2,44
|552.002.615
|% -0,41
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|SKBNK
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|KARSN
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|Euro
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|9,0134
|% -0,49
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|Sterlin
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|10,2016
|% 0,04
|
|Frank
|8,3312
|8,3813
|% -0,43
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|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% -0,23
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|15:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.841
|1.842
|1,29
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|Altın Gr.
|443
|443
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|14,27
|
|Yarım
|1.414
|1.450
|6,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|3,45
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|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,09
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|Gümüş Gr.
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|6,08
|0,04
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