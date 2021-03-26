***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.03.2021 18:46
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2020, 29.12.2020, 20.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
1) Yönetim Kurulumuzun 21.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporlarının, bu Konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu 11.03.2021 tarihli Kurul kararı doğrultusunda işbu Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer aldığı şekliyle revize edilmesine ve ekteki raporun kabulüne,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün, denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921187
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1189
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1739
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 6,98
|Açılış
|: 447,45
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|22.128.469
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|92.136.104
|% 9,92
|
|RTALB
|23,06
|262.933.037
|% 9,91
|
|BSOKE
|3,62
|153.180.774
|% -5,48
|
|AYCES
|75,40
|2.489.069
|% -4,44
|
|BRYAT
|418,30
|46.320.778
|% -3,93
|
|CELHA
|7,49
|2.832.492
|% -3,85
|
|BTCIM
|14,25
|9.593.599
|% -3,85
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0550
|8,0598
|% 1,52
|
|Euro
|9,5031
|9,5371
|% 1,94
|
|Sterlin
|11,0628
|11,1183
|% 1,84
|
|Frank
|8,5201
|8,5714
|% 1,37
|
|Riyal
|2,1375
|2,1482
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,56
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,30
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|2,41
|
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