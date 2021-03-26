***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2020, 29.12.2020, 20.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır1) Yönetim Kurulumuzun 21.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporlarının, bu Konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu 11.03.2021 tarihli Kurul kararı doğrultusunda işbu Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer aldığı şekliyle revize edilmesine ve ekteki raporun kabulüne,2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünün, denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.Paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921187BIST