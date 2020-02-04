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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.02.2020 10:06
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALEV DUMANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 02.07.2018 05523442788 yatirimci.iliskileri@formetcelikkapi.com.tr kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisansı 701157
ALEV DUMANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 02.07.2018 03523213708 yatirimci.iliskileri@formetcelikkapi.com.tr sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansı 207115
ABDURRAHMAN TOPUZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞANI 06.02.2019 03523213708 bilgi@formetcelik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816892


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 11,95 19.994.425 % 19,98  
DITAS 13,53 25.894.141 % 18,06  
HLGYO 1,73 204.084.931 % 16,11  
RYSAS 9,85 10.765.168 % 16,02  
DOKTA 88,55 31.256.617 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7634 7,8024 % 0,16  
Frank 6,1490 6,1861 % -0,32  
Riyal 1,5895 1,5974 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.570 -6,99  
Altın Gr. 302 302 -1,54  
Cumhuriyet 2.000 2.030 -10,00  
Tam 1.990 2.040 -11,32  
Yarım 962 987 -5,47  
Çeyrek 482 493 -2,74  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 54,74 54,74 0,29  
Seans Raporu
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