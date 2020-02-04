***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.02.2020 10:06
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALEV DUMANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 02.07.2018 05523442788 yatirimci.iliskileri@formetcelikkapi.com.tr kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisansı 701157
ALEV DUMANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 02.07.2018 03523213708 yatirimci.iliskileri@formetcelikkapi.com.tr sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansı 207115
ABDURRAHMAN TOPUZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞANI 06.02.2019 03523213708 bilgi@formetcelik.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816892
BIST
15:20121.159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.915,93
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.187
En Düşük
120.159
15:205,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
15:206,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
15:20301,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,71
|Açılış
|: 301,73
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|19.994.425
|% 19,98
|
|DITAS
|13,53
|25.894.141
|% 18,06
|
|HLGYO
|1,73
|204.084.931
|% 16,11
|
|RYSAS
|9,85
|10.765.168
|% 16,02
|
|DOKTA
|88,55
|31.256.617
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|14.837
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|YBTAS
|3.550,00
|56.930
|% -2,47
|
|THYAO
|14,27
|938.899.536
|% 3,11
|
|PETKM
|4,21
|650.388.931
|% 2,43
|
|HALKB
|7,37
|610.566.364
|% 7,12
|
|SISE
|5,62
|396.263.669
|% 0,72
|
|ASELS
|23,96
|338.502.612
|% 2,48
|
|PETKM
|4,21
|650.388.931
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,73
|204.084.931
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,90
|333.300.258
|% 2,84
|
|ISGYO
|1,90
|196.687.650
|% 2,15
|
|ODAS
|2,18
|208.767.471
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7634
|7,8024
|% 0,16
|
|Frank
|6,1490
|6,1861
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5895
|1,5974
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-6,99
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|-11,32
|
|Yarım
|962
|987
|-5,47
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|0,29
|