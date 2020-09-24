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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 14:28
GÜNCEL HABERLER



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 01.12.2017 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MURAT LİVGÖÇMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 01.12.2017 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
MERAL MURAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 09.07.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi üyesi, riskin erken saptanması komitesi üyesi, kurumsal yönetim komitesi üyesi
İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 06.01.2020 İcrada Görevli Değil Genel Koordinatör Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET CAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.02.2020 İcrada Görevli Değil şirket ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876451


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CRFSA 23,98 22.216.477 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.885.315 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
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