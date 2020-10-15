***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2020 11:43
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ADİL ŞAHİN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 15.10.2020 05395730438 yatirimci.iliskileri@formetcelikkapi.com.tr Spk düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 202422-701839
ABDURRAHMAN TOPUZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞANI 06.02.2019 03523213708 bilgi@formetcelik.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881906
BIST
14:411.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:417,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:419,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:41483,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:41
|CEOEM
|8,14
|75.384.931
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.488.707
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|150.218.820
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.354.504
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.023.505
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|919.100
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.636
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|1.260.982.006
|% -1,44
|
|ZOREN
|2,99
|1.070.254.879
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,95
|959.384.044
|% 2,63
|
|ECILC
|7,09
|855.396.222
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,67
|737.481.399
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|959.384.044
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,99
|1.070.254.879
|% -2,29
|
|PETKM
|4,78
|1.260.982.006
|% -1,44
|
|KRDMD
|3,67
|737.481.399
|% -1,08
|
|ECILC
|7,09
|855.396.222
|% 2,75
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9327
|7,9370
|% 0,33
|
|Euro
|9,2951
|9,3004
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2267
|10,2780
|% -0,34
|
|Frank
|8,6518
|8,7040
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,32
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-8,19
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-13,62
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-6,59
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-1,02
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 54 kaybederek (% -0.73 ) 1, 304
-
14:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 13, 762.00 milyon TL de
-
14:56EGPRO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 429 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 1, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 13, 571.00 milyon TL de
-
14:52DAGI
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 14.62 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 455 adet işlem