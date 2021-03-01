***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
01.03.2021 18:27
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914072
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1299
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7841
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1853
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05403,70
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -8,60
|Açılış
|: 403,70
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2941
|% -1,76
|
|Euro
|8,7735
|8,7874
|% -2,03
|
|Sterlin
|10,1102
|10,1609
|% -1,95
|
|Frank
|7,9327
|7,9805
|% -2,42
|
|Riyal
|1,9378
|1,9475
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,56
|