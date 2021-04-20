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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

20.04.2021 07:45



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.04.2021(dün) yapılan duyurumuzdaki açıklamalar doğru olup Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekindeki "halka arz edilecek olan rakam" sehven yanlış yazıldığı için eki düzeltilerek tekrar yayınlamıştır. 
Şirketimizin 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 02.04.2021 ile 16.04.2020 tarihleri arasında kullanılarak, tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde  kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 2.457.463,656 TL olup, kalan paylar 21.04.2021 ile 22.04.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Halka arz esaslarını içeren ve ekte yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.formetcelikkapi.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.investaz.com.tr adreslerindeki internet sitelerinde yer almaktadır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929349


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