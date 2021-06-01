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***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği

01.06.2021 18:22



***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Türkçe
Unvan Değişikliği

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki "Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olan şirket unvanının "Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, 
Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve ilgili diğer mercilere tadil metni ile gerekli başvuruların yapılmasına,
Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939422


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