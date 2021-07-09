***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanFORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanFORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki "Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olan şirket unvanının "Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadili başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği 08.07.2021 tarih ve 2021/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nden öğrenilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup, Bakanlık izni sonrası Esas Sözleşme değişikliği 28.07.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949907BIST