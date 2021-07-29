***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
29.07.2021 16:23
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021,09.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-8521 sayısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065888258 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2'nci maddesinin tadili 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olup, tescil sürecine ilişkin olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952637
BIST
16:191.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 28,82
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.390
En Düşük
1.371
16:198,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0476
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
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8,5619
En Düşük
8,4831
16:1910,1127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0246
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
16:19498,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,88
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KTSKR
|20,02
|12.214.781
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.895.090
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|61.924.751
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.692.448
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.880.967
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.613.926
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.613.926
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,52
|270.948.489
|% -6,22
|
|EREGL
|20,08
|998.971.888
|% 7,21
|
|GARAN
|8,27
|820.356.141
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,84
|796.767.295
|% 4,12
|
|THYAO
|12,89
|524.463.090
|% 2,63
|
|ASELS
|15,23
|360.494.639
|% 2,49
|
|KRDMD
|7,84
|796.767.295
|% 4,12
|
|GARAN
|8,27
|820.356.141
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,30
|218.617.648
|% 1,77
|
|KARSN
|4,16
|283.870.195
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|67.195.636
|% 0,96
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4965
|8,5006
|% -0,56
|
|Euro
|10,1053
|10,1127
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8229
|11,8822
|% -0,24
|
|Frank
|9,3216
|9,3777
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2586
|2,2700
|% -0,61
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,39
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,38
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,69
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,63
|
Seans Raporu
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16:31XU030
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Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 9, 443.00 milyon TL de
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Yüzde 5.36 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 214, 902 adet işlem
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16:30BOBET
Yüzde 5.69 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 108, 231 adet işlem