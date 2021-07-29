***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021,09.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanFORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanFORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil TarihiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-8521 sayısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065888258 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2'nci maddesinin tadili 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olup, tescil sürecine ilişkin olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952637BIST