***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021, 09.07.2021, 29.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanFORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanFORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/08/2021Açıklamalar29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2'nci maddesinin tadili Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954891BIST