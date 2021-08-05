***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
05.08.2021 08:52
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021, 09.07.2021, 29.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/08/2021
Açıklamalar
29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2'nci maddesinin tadili Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954891
BIST
10:111.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.413
En Düşük
1.408
10:118,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:1110,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0968
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:11497,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,41
|Açılış
|: 497,40
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:09
|VBTYZ
|20,90
|3.924.560
|% 10,00
|
|DAGI
|3,23
|16.200.144
|% 9,86
|
|PENTA
|43,52
|4.281.107
|% 7,88
|
|KARYE
|11,44
|13.362.144
|% 6,82
|
|BRKO
|1,25
|417.350
|% 5,93
|
|VKING
|5,88
|335.727
|% -5,01
|
|AGYO
|3,37
|2.262.777
|% -4,53
|
|BMSCH
|8,50
|5.630.261
|% -4,17
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|DZGYO
|2,22
|3.645.056
|% -3,06
|
|GARAN
|8,98
|104.360.668
|% -1,32
|
|EREGL
|20,04
|59.171.757
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,42
|57.347.724
|% -1,22
|
|TUPRS
|95,15
|45.478.228
|% 0,63
|
|THYAO
|12,53
|30.959.145
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,42
|57.347.724
|% -1,22
|
|TSKB
|1,30
|17.751.947
|% -0,76
|
|GARAN
|8,98
|104.360.668
|% -1,32
|
|ODAS
|1,36
|15.128.446
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,35
|9.541.772
|% -1,46
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5448
|8,5494
|% 0,88
|
|Euro
|10,1092
|10,1645
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,8484
|11,9078
|% 0,92
|
|Frank
|9,3816
|9,4381
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2718
|2,2832
|% 0,79
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,76
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,04
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|-0,49
|
Seans Raporu
10:09
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10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 11 kaybederek (% -0.21 ) 1, 512
-
10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, YKGYO
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, ARTI
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR