***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli 2020/05 sayılı toplantısında,Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) olarak belirlenmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) olarak belirlenmesine,Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Murat Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye) olarak belirlenmesine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821729BIST