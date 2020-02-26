***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.02.2020 16:09
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli 2020/05 sayılı toplantısında,
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) olarak belirlenmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) olarak belirlenmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Murat Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye) olarak belirlenmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821729
BIST
17:04115.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 657,34
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:046,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 6,1600
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|Önceki Kapanış
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6,1622
En Düşük
6,1376
17:046,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 6,6890
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|Önceki Kapanış
|: 6,6400
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6,7212
En Düşük
6,6789
17:04323,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,69
|Açılış
|: 323,71
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|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.068
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,87
|108.557.905
|% 17,86
|
|OYAYO
|2,94
|15.000.514
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,17
|390.633.938
|% 8,55
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,60
|9.169.506
|% -7,56
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|SONME
|5,90
|20.086.993
|% -6,20
|
|THYAO
|13,24
|2.206.881.983
|% -1,78
|
|ASELS
|28,88
|2.200.189.155
|% -0,89
|
|GARAN
|10,62
|551.641.832
|% -0,38
|
|KRDMD
|2,89
|492.961.767
|% 2,48
|
|ODAS
|2,19
|426.548.755
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|426.548.755
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,89
|492.961.767
|% 2,48
|
|THYAO
|13,24
|2.206.881.983
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,34
|208.490.991
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,53
|185.133.048
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9443
|7,9842
|% -0,21
|
|Frank
|6,2845
|6,3224
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|6,31
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.138
|2.191
|-6,05
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|-2,93
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,70
|53,70
|-0,56
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