FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye),Ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.