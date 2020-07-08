***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.07.2020 16:04
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye),
Ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857035
BIST
17:22119.247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,46
|Açılış
|: 119.603
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|Önceki Kapanış
|: 119.339
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120.203
En Düşük
119.064
17:226,8652
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8900
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|Önceki Kapanış
|: 6,8850
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En Düşük
6,8525
17:227,7892
En Yüksek
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|: 0,67%
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|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
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7,7149
17:22400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
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|Açılış
|: 400,39
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|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.701.450
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.297.123
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.757
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MRGYO
|2,53
|27.868.780
|% -8,99
|
|MARTI
|1,37
|30.033.896
|% -8,67
|
|SONME
|8,45
|20.347.599
|% -8,65
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.349.396.397
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|469.441.138
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6140
|8,6572
|% 0,41
|
|Frank
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|Riyal
|400,2600
|400,3720
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
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Seans Raporu
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