***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.10.2020 18:26
***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020/4 Sayılı Raporu değerlendirilmiş
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı "Fiili Dolaşım Oranının %5'in Altında Olması Sebebi ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na Alınabilecek Ortaklıklar ile Gelişen İşletmeler Pazarı'ndan Alt Pazar'a Alınan Ortaklıkların Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Açısından Yükümlülüklerine İlişkin Kurul İlke Kararı" ile payları Borsa'nın Alt Pazar'ında işlem gören halka açık ortaklıkların, kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1 sayılı Tebliğ'in kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile Tebliğ'in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11'inci maddesine tabi olacakları hükmü ve Kurul'un 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885100
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0971
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0942
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 8,66
|Açılış
|: 506,04
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3769
|8,3854
|% 1,17
|
|Euro
|9,7624
|9,7751
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,8078
|10,8620
|% 1,25
|
|Frank
|9,1092
|9,1641
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2285
|2,2396
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|12,91
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,77
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,14
|
|B. Petrol
|37,64
|37,64
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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