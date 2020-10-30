***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020/4 Sayılı Raporu değerlendirilmişSermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı "Fiili Dolaşım Oranının %5'in Altında Olması Sebebi ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na Alınabilecek Ortaklıklar ile Gelişen İşletmeler Pazarı'ndan Alt Pazar'a Alınan Ortaklıkların Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Açısından Yükümlülüklerine İlişkin Kurul İlke Kararı" ile payları Borsa'nın Alt Pazar'ında işlem gören halka açık ortaklıkların, kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1 sayılı Tebliğ'in kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile Tebliğ'in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11'inci maddesine tabi olacakları hükmü ve Kurul'un 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885100BIST