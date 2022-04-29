***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 14:34
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025504
BIST
15:032.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,87
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:0314,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0531
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
15:0315,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:03915,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 14,52
|Açılış
|: 915,01
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:03
|EGSER
|23,76
|51.728.788
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.030.782
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.181.172
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.350
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.377.781
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.492.908
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|31.836.632
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,86
|27.530.353
|% -8,77
|
|FORMT
|1,41
|14.683.939
|% -7,24
|
|THYAO
|40,62
|2.615.131.102
|% 0,30
|
|AKBNK
|8,86
|764.196.709
|% -1,23
|
|SISE
|17,82
|754.323.652
|% 0,62
|
|EREGL
|33,40
|747.651.108
|% 0,72
|
|TUPRS
|234,00
|744.439.720
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,63
|654.341.301
|% -0,75
|
|ODAS
|2,45
|403.217.694
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,17
|167.362.427
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|524.172.482
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|764.196.709
|% -1,23
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8380
|14,8427
|% 0,36
|
|Euro
|15,6286
|15,6352
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5687
|18,6618
|% 1,12
|
|Frank
|15,2154
|15,3071
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9439
|3,9636
|% 0,37
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|20,45
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,90
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.054
|6.204
|102,23
|
|Yarım
|2.926
|3.001
|49,46
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|24,73
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,39
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 14 kaybederek (% -0.79 ) 2, 164
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGSER, YUNSA, CEMTS, KNFRT, UFUK, CRDFA, MERKO
-
15:18
MERKO, OTTO, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
FORMT, TURSG, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 149 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 95 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem