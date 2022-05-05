***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 16:32
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2022
Tescil Tarihi
29.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022 - 10571
Açıklamalar
2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul kararı, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026624
BIST
16:252.486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 55,91
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
16:2514,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1292
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
16:2515,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0644
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
16:25908,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 17,73
|Açılış
|: 908,31
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler16:25
|IMASM
|18,15
|6.390.452
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.106.908
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.412.908
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.680.412
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,34
|34.151.117
|% -8,22
|
|TSPOR
|5,25
|137.508.031
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,17
|59.419.201
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,83
|2.391.813.969
|% 3,92
|
|THYAO
|42,38
|2.134.958.599
|% 2,71
|
|EREGL
|34,00
|1.121.712.481
|% 1,31
|
|TUPRS
|247,90
|1.026.742.922
|% 5,85
|
|KRDMD
|15,70
|1.017.043.319
|% 3,56
|
|ODAS
|2,67
|856.416.678
|% 8,98
|
|EKGYO
|2,76
|523.168.106
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,94
|861.028.980
|% 1,44
|
|SISE
|18,83
|2.391.813.969
|% 3,92
|
|DOHOL
|3,57
|402.555.856
|% 3,18
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8561
|14,8620
|% 0,88
|
|Euro
|15,7044
|15,7241
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,3720
|18,4642
|% -0,95
|
|Frank
|15,0661
|15,1568
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9488
|3,9686
|% 0,91
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|19,93
|
|Altın Gr.
|911
|911
|20,29
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|2,00
|
|Tam
|6.055
|6.206
|0,24
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|0,12
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,18
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,71
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40TIRE
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 178 adet işlem
-
16:38ALKA
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.84 lira fiyatla işlem gören hissede 989, 000 adet işlem
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TUPRS, KOZAA
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 95 artarak (% 2.34 ) 2, 232
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, YUNSA, UFUK, DENGE, IMASM, GARFA, ALKA, KONKA, INTEM, CELHA