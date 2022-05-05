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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.05.2022 16:32
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2022
Tescil Tarihi
29.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022 - 10571
Açıklamalar

2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul kararı, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026624


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