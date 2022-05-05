***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.04.2022Tescil Tarihi29.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2022 - 10571Açıklamalar2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul kararı, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026624BIST