***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 18 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139756BIST