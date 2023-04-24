***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.04.2023 09:19
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.04.2023
Tescil Tarihi
18.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2023 - 10816
Açıklamalar
2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 18 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul kararı, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140378
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0125
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4527
En Düşük
19,3833
12:3521,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0707
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,4503
En Düşük
21,2787
12:351.235,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.235,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.519.633
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.347
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3997
|19,4132
|% 0,06
|
|Euro
|21,3116
|21,3170
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,0434
|24,1640
|% -0,08
|
|Frank
|21,6732
|21,8038
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1600
|5,1859
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.876
|9.074
|-66,00
|
|Yarım
|4.335
|4.433
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.168
|2.230
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:57
KLMSN, MEPET, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
VAKBN, GSRAY, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
EKIZ, KLMSN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
GESAN, BURVA, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
FORMT, AVGYO, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında