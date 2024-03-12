***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
12.03.2024 13:02
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, TACETTİNVELİ MAHALLESİ, 6442 ADA 1 PARSELDE YER ALAN 1 ADET BÜRONUN GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
Rapor Tarihi
01.03.2024
Açıklamalar
Şirket aktifinde yer alan Kayseri İli Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi'ndeki 6442 ada 1 parde yer alan 5 bağımsız bölüm numaralı büro'nun değeri 2.000.000 TL(KDV Hariç) iken yapılan değerleme çalışması neticesinde 1.500.000 TL artarak, 3.500.000 TL (KDV Hariç) olarak tespit edilmiştir. Değerleme raporu ektedir.
Kamuoyuna saygılarımzla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257917
BIST
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15:119.168
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 36,20
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1132,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0249
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1135,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0782
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:112.237,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,97
|Açılış
|: 2.237,55
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:09
|DGATE
|54,45
|91.244.929
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|33.242.348
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.563.001
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.172.307
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|4.482.933
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.434.480
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.746.495
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|EREGL
|45,78
|3.654.007.194
|% 0,00
|
|THYAO
|278,25
|3.630.673.692
|% -0,89
|
|DOAS
|282,50
|3.031.263.171
|% -1,91
|
|ISCTR
|11,26
|2.932.765.657
|% 4,65
|
|OBAMS
|48,98
|2.436.225.785
|% -6,53
|
|AKFGY
|2,84
|562.157.559
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|744.554.077
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.232.473.539
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,66
|2.409.805.570
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,66
|101.403.990
|% 1,84
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0413
|32,0478
|% 0,08
|
|Euro
|35,0795
|35,0968
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,7652
|41,9745
|% -1,07
|
|Frank
|37,2547
|37,4415
|% -0,78
|
|Riyal
|8,7048
|8,7484
|% -0,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,99
|1.027,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,82
|2.172,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:09
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAL, OYAKC
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 18 artarak (% 0.55 ) 8, 029
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15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, VESTL, ALVES, DESPC, UZERB, QNBFL, INGRM, KENT, GEREL, BINHO