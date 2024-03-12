***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAlesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, TACETTİNVELİ MAHALLESİ, 6442 ADA 1 PARSELDE YER ALAN 1 ADET BÜRONUN GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORURapor Tarihi01.03.2024AçıklamalarŞirket aktifinde yer alan Kayseri İli Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi'ndeki 6442 ada 1 parde yer alan 5 bağımsız bölüm numaralı büro'nun değeri 2.000.000 TL(KDV Hariç) iken yapılan değerleme çalışması neticesinde 1.500.000 TL artarak, 3.500.000 TL (KDV Hariç) olarak tespit edilmiştir. Değerleme raporu ektedir.Kamuoyuna saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257917BIST