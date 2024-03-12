***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAlesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, GÜLÜK MAHALLESİ, 21 ADA 86 PARSELDE YER ALAN 1 ADET KONUTUN GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORURapor Tarihi01.03.2024AçıklamalarŞirket aktifinde yer alan Kayseri İli Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesinde yer alan 21 ada 86 parseldeki 5 bağımsız bölüm numaralı meskenin değerleri 1.100.000 TL(KDV hariç) iken, yapılan değerleme çalışması neticesinde değeri 750.000 TL artarak,1.850.000 TL ( KDV hariç) olarak tespit edilmiştir. Değerleme raporu ektedir.Kamuoyuna saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257918BIST