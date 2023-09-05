***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.09.2023 18:11
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli Sermaye Artırımı işlemimizin tamamlanması neticesinde yeni sermaye tescilimiz yapılmış olup, son duruma göre düzenlenmiş Esas Sözleşmemiz ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191819
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0511
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0759
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7015
18:051.659,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,54
|Açılış
|: 1.659,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7905
|26,8098
|% 0,19
|
|Euro
|28,7481
|28,7749
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,5613
|33,7296
|% -0,41
|
|Frank
|30,0101
|30,1909
|% -0,45
|
|Riyal
|7,1241
|7,1598
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,23
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.022
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.528
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,34
|90,34
|1,32
|