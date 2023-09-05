***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli Sermaye Artırımı işlemimizin tamamlanması neticesinde yeni sermaye tescilimiz yapılmış olup, son duruma göre düzenlenmiş Esas Sözleşmemiz ektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191819BIST