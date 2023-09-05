***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTamamlanan Bedelli Sermaye Artırımı işlemleri neticesinde Esas Sözleşmemizin son hali ekte kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 01/09/2023 04/09/2023 10906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191835BIST