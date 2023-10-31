***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 -30.09.2023 Dönemi Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212627BIST