***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.700.935 7.807.884Dönem Karı (Zararı)2.923.494 723.916Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.568.995 -9.075.930Amortşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 9.915.214 -9.783.654Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.466.555 111.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.096.248 111.841Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 370.307Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24-25 -819.821Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-735.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.183.301 549.870Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -919.782İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-83.193.424 16.159.898Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -18.671.207 11.723.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler698.481 4.562.864Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -34.010.943 -10.048.813Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -4.391.027 -7.050.648Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -12.380.181 14.320.175Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 24.531Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 209.298 506.256Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -299.023 2.936.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.373.353 -790.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.013.524 -499.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.359.829 -290.316Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-67.700.935 7.807.884YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.991.359 895.719Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 0 3.162.173Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -37.991.359 -2.266.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI138.671.441 2.810.223Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-31.328.559 2.810.223Kredilerden Nakit Girişleri5 -31.328.616 8.448.047Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 57 -5.637.824YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.979.147 11.513.826NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.979.147 11.513.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.876.370 15.039.946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 46.855.517 26.553.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -781.167 919.998 339.076 -18.341.792 58.136.115 58.136.115Transferler10.847 -18.352.639 18.341.792 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.325 723.916 662.591 662.591Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -842.492 930.845 -18.013.563 723.916 58.798.706 58.798.706Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755Transferler153.655 5.023.779 -5.177.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-938.433 2.923.494 1.985.061 1.985.061Sermaye Arttırımı170.000.000 170.000.000 170.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)57 57 57Dönem Sonu Bakiyeler246.000.000 57 -1.762.169 1.084.500 -18.075.009 2.923.494 230.170.873 230.170.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 46.855.517 13.876.370Ticari Alacaklar4 83.013.528 76.816.892Diğer Alacaklar3.881.665 4.580.146İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 2.850.000 3.992.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.031.665 587.361Stoklar7 81.173.108 47.162.165Peşin Ödenmiş Giderler13 15.682.516 10.946.008Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 508.488Diğer Dönen Varlıklar15 20.610.185 7.596.661ARA TOPLAM251.725.007 160.978.242TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR251.725.007 160.978.242DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4 2.559.357Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.135.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar10 42.262.865 8.945.532Kullanım Hakkı Varlıkları8 11.062.343 10.584.211Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 120.431 30.064Peşin Ödenmiş Giderler13 853.969Ertelenmiş Vergi Varlığı17 9.361.062 7.177.761TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.501.058 28.991.537TOPLAM VARLIKLAR319.226.065 189.969.779KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 12.226.919 23.946.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.226.919 23.946.756Banka Kredileri8.971.303 21.686.653Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.255.616 2.260.103Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.707.322 11.368.882Ticari Borçlar4 45.344.111 57.471.370Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.002.760 978.229Diğer Borçlar209.298İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 209.298Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 9.777.451 10.076.474Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 596.239 993.404Kısa Vadeli Karşılıklar1.827.077 1.495.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 38.698 77.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.788.379 1.418.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 300.435 324.666ARA TOPLAM75.991.612 106.654.913TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.991.612 106.654.913UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 11.271.329 24.218.548İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.271.329 24.218.548Banka Kredileri3.273.389 15.787.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.997.940 8.430.552Ticari Borçlar4 252.922Uzun Vadeli Karşılıklar1.792.251 657.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.792.251 657.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.063.580 25.129.111TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.055.192 131.784.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar230.170.873 58.185.755Ödenmiş Sermaye18 246.000.000 76.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)57Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.762.169 -823.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.762.169 -823.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.762.169 -823.736Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.084.500 930.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.075.009 -23.098.788Net Dönem Karı veya Zararı2.923.494 5.177.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR230.170.873 58.185.755TOPLAM KAYNAKLAR319.226.065 189.969.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 120.856.151 79.251.650 39.225.336 32.813.387Satışların Maliyeti19 -95.629.053 -64.851.035 -30.417.041 -26.295.328TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.227.098 14.400.615 8.808.295 6.518.059BRÜT KAR (ZARAR)25.227.098 14.400.615 8.808.295 6.518.059Genel Yönetim Giderleri20 -7.862.087 -6.528.623 -2.849.819 419.170Pazarlama Giderleri20 -5.405.317 -2.585.359 -2.232.929 -773.665Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -418.565 -421.033 -147.363 -180.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 7.745.608 14.247.911 738.820 12.720.835Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -17.735.621 -10.441.745 -4.490.688 -7.244.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.116 8.671.766 -173.684 11.459.906Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 810.420 919.782 25.140 322.454FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.361.536 9.591.548 -148.544 11.782.360Finansman Gelirleri24 16.930.068 2.874.196 2.008.611 2.152.057Finansman Giderleri25 -17.642.362 -11.174.661 -1.567.723 -5.052.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.649.242 1.291.083 292.344 8.881.592Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 1.274.252 -567.167 542.171 -1.843.954Dönem Vergi (Gideri) Geliri-596.239 -87.751Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.870.491 -567.167 629.922 -1.843.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.923.494 723.916 834.515 7.037.638DÖNEM KARI (ZARARI)2.923.494 723.916 834.515 7.037.638Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.923.494 723.916 834.515 7.037.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Kayıp 26 0,01610000 0,00950000 0,00200000 0,09300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-938.433 -61.325 -77.407 -89.476Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.251.243 -78.622 -103.210 -114.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler312.810 17.297 25.803 25.237Dönem Vergi (Gideri) Geliri312.810 17.297 25.803 25.237Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-938.433 -61.325 -77.407 -89.476TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.985.061 662.591 757.108 6.948.162Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.985.061 662.591 757.108 6.948.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973646BIST