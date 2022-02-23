***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -781.166 919.998 -4.437.447 -17.516.987 54.184.398 54.184.398Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.133.507 -1.133.507 -1.133.507Transferler10.847 -18.661.341 18.650.494Dönem Karı (Zararı)-42.570 5.177.434 5.134.864 5.134.864Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755Transferler153.655 5.023.779 -5.177.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.157.799 1.063.198 -94.601 -94.601Sermaye Arttırımı170.000.000 170.000.000 170.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)57 57 57Dönem Sonu Bakiyeler246.000.000 57 -1.981.535 1.084.500 -18.075.009 1.063.198 228.091.211 228.091.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.293.235 6.030.937Dönem Karı (Zararı)1.063.198 5.177.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.004.649 4.915.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-10-11 6.813.588 5.391.342Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.371.620 -6.408.025Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 11.167.918 -8.342.834Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.879.167Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler203.702Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -944.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.340.706 144.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.647.507 144.472Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 693.199Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.196.996Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 7.196.996Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-735.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-735.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.786.265 -1.409.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.361.082 -4.061.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -22.580.885 -16.568.878İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.580.885 -16.568.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.332.925 241.559İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)27 3.992.785 227.742İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.659.860 13.817Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -52.108.816 -21.782.821Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -6.699.243 -1.928.307Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 6.746.792 36.641.562İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.746.792 36.641.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 44.589Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.119.081 -23.179İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.119.081İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.179Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 8.809.519 6.938.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.025.044 -7.579.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.254.028 -6.605.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.771.016 -974.063Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-63.293.235 6.030.937YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.724.950 711.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.109.939Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 3.109.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.724.950 -2.398.901Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -43.724.950 -2.398.901FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.247.554 -7.905.551Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-30.752.503 1.004.413Kredilerden Nakit Girişleri5 -30.752.503 1.004.413Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 57 -8.909.964YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.229.369 -1.163.576NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.229.369 -1.163.576DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.876.370 15.039.946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.105.739 13.876.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 46.105.739 13.876.370Ticari Alacaklar88.229.859 76.816.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 88.229.859 76.816.892Diğer Alacaklar2.247.221 4.580.146İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 3.992.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.247.221 587.361Stoklar7 99.067.279 47.162.165Peşin Ödenmiş Giderler13 18.495.109 10.946.008Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 4.111Diğer Dönen Varlıklar15 24.850.689 7.596.661ARA TOPLAM279.000.007 160.978.242TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR279.000.007 160.978.242DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.135.000 1.400.000Maddi Duran Varlıklar10 44.360.375 8.945.532Kullanım Hakkı Varlıkları8 11.999.017 10.584.211Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 111.777 30.064Peşin Ödenmiş Giderler13 853.969Ertelenmiş Vergi Varlığı17 9.964.026 7.177.761TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.570.195 28.991.537TOPLAM VARLIKLAR347.570.202 189.969.779KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 6.369.357 23.946.756İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.369.357 23.946.756Banka Kredileri2.711.283 21.686.653Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.658.074 2.260.103Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.003.399 11.368.882Ticari Borçlar4 64.471.084 57.471.370Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.022.818 978.229Diğer Borçlar27 1.119.081İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.119.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 18.885.993 10.076.474Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 284.740 993.404Kısa Vadeli Karşılıklar2.164.867 1.495.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 53.596 77.060Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.111.271 1.418.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 420.113 324.666ARA TOPLAM106.741.452 106.654.913TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.741.452 106.654.913UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 10.408.927 24.218.548İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.408.927 24.218.548Banka Kredileri1.884.074 15.787.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.524.853 8.430.552Ticari Borçlar4 252.922Uzun Vadeli Karşılıklar2.328.612 657.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.328.612 657.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.737.539 25.129.111TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER119.478.991 131.784.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar228.091.211 58.185.755Ödenmiş Sermaye18 246.000.000 76.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)57Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.981.535 -823.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.981.535 -823.736Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.084.500 930.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.075.009 -23.098.788Net Dönem Karı veya Zararı1.063.198 5.177.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR228.091.211 58.185.755TOPLAM KAYNAKLAR347.570.202 189.969.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 172.952.008 129.114.536Satışların Maliyeti19 -137.514.345 -105.809.990TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.437.663 23.304.546BRÜT KAR (ZARAR)35.437.663 23.304.546Genel Yönetim Giderleri20 -11.572.215 -8.430.855Pazarlama Giderleri20 -7.230.083 -3.380.851Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -589.463 -600.759Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 12.941.958 15.910.408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -25.206.349 -11.506.651ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.781.511 15.295.838Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 835.560 944.358FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.617.071 16.240.196Finansman Gelirleri24 20.484.830 12.569.526Finansman Giderleri25 -25.562.412 -20.089.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-460.511 8.720.227Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 1.523.709 -3.542.793Dönem Vergi (Gideri) Geliri-876.624 -1.013.603Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.400.333 -2.529.190SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.063.198 5.177.434DÖNEM KARI (ZARARI)1.063.198 5.177.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.063.198 5.177.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,00540000 0,06810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -1.157.799 -42.569Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.543.731 -53.213Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları385.932 10.644Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.157.799 -42.569TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.601 5.134.865Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-94.601 5.134.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003800BIST