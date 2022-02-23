***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 18:11
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.166 919.998 -4.437.447 -17.516.987 54.184.398 54.184.398
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.133.507 -1.133.507 -1.133.507
Transferler
10.847 -18.661.341 18.650.494
Dönem Karı (Zararı)
-42.570 5.177.434 5.134.864 5.134.864
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755
Transferler
153.655 5.023.779 -5.177.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.157.799 1.063.198 -94.601 -94.601
Sermaye Arttırımı
170.000.000 170.000.000 170.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
57 57 57
Dönem Sonu Bakiyeler
246.000.000 57 -1.981.535 1.084.500 -18.075.009 1.063.198 228.091.211 228.091.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.293.235 6.030.937
Dönem Karı (Zararı)
1.063.198 5.177.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.004.649 4.915.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10-11 6.813.588 5.391.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.371.620 -6.408.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 11.167.918 -8.342.834
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.879.167
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
203.702
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -944.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.340.706 144.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.647.507 144.472
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 693.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.196.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 7.196.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-735.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-735.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.786.265 -1.409.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.361.082 -4.061.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -22.580.885 -16.568.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.580.885 -16.568.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.332.925 241.559
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 3.992.785 227.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.659.860 13.817
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -52.108.816 -21.782.821
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -6.699.243 -1.928.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.746.792 36.641.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.746.792 36.641.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 44.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.119.081 -23.179
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.119.081
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.179
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 8.809.519 6.938.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.025.044 -7.579.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.254.028 -6.605.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.771.016 -974.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.293.235 6.030.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.724.950 711.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.109.939
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 3.109.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.724.950 -2.398.901
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -43.724.950 -2.398.901
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.247.554 -7.905.551
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-30.752.503 1.004.413
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -30.752.503 1.004.413
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 57 -8.909.964
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.229.369 -1.163.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.229.369 -1.163.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.876.370 15.039.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.105.739 13.876.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 46.105.739 13.876.370
Ticari Alacaklar
88.229.859 76.816.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 88.229.859 76.816.892
Diğer Alacaklar
2.247.221 4.580.146
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 3.992.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.247.221 587.361
Stoklar
7 99.067.279 47.162.165
Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.495.109 10.946.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 4.111
Diğer Dönen Varlıklar
15 24.850.689 7.596.661
ARA TOPLAM
279.000.007 160.978.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
279.000.007 160.978.242
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.135.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 44.360.375 8.945.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 11.999.017 10.584.211
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 111.777 30.064
Peşin Ödenmiş Giderler
13 853.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.964.026 7.177.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.570.195 28.991.537
TOPLAM VARLIKLAR
347.570.202 189.969.779
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.369.357 23.946.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.369.357 23.946.756
Banka Kredileri
2.711.283 21.686.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.658.074 2.260.103
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.003.399 11.368.882
Ticari Borçlar
4 64.471.084 57.471.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.022.818 978.229
Diğer Borçlar
27 1.119.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.119.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 18.885.993 10.076.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 284.740 993.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.164.867 1.495.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 53.596 77.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.111.271 1.418.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 420.113 324.666
ARA TOPLAM
106.741.452 106.654.913
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.741.452 106.654.913
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.408.927 24.218.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.408.927 24.218.548
Banka Kredileri
1.884.074 15.787.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.524.853 8.430.552
Ticari Borçlar
4 252.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.328.612 657.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.328.612 657.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.737.539 25.129.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.478.991 131.784.024
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
228.091.211 58.185.755
Ödenmiş Sermaye
18 246.000.000 76.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
57
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.981.535 -823.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.981.535 -823.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.084.500 930.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.075.009 -23.098.788
Net Dönem Karı veya Zararı
1.063.198 5.177.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.091.211 58.185.755
TOPLAM KAYNAKLAR
347.570.202 189.969.779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 172.952.008 129.114.536
Satışların Maliyeti
19 -137.514.345 -105.809.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.437.663 23.304.546
BRÜT KAR (ZARAR)
35.437.663 23.304.546
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.572.215 -8.430.855
Pazarlama Giderleri
20 -7.230.083 -3.380.851
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -589.463 -600.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.941.958 15.910.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -25.206.349 -11.506.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.781.511 15.295.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 835.560 944.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.617.071 16.240.196
Finansman Gelirleri
24 20.484.830 12.569.526
Finansman Giderleri
25 -25.562.412 -20.089.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-460.511 8.720.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 1.523.709 -3.542.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-876.624 -1.013.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.400.333 -2.529.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.063.198 5.177.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.063.198 5.177.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.063.198 5.177.434
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,00540000 0,06810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -1.157.799 -42.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.543.731 -53.213
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
385.932 10.644
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.157.799 -42.569
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.601 5.134.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-94.601 5.134.865
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003800
BIST