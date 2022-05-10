***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:20
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -823.737 930.846 -21.965.281 4.018.254 58.160.082 0 58.160.082
Transferler
4.018.254 -4.018.254 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-693.898 862.095 168.197 0 168.197
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -1.517.635 930.846 -17.947.027 862.095 58.328.279 0 58.328.279
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
246.000.000 57 -1.981.535 1.084.500 -18.075.009 1.063.198 228.091.211 0 228.091.211
Transferler
1.063.198 -1.063.198 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
277.587 1.009.329 1.084.500 -17.011.811 1.009.329 229.378.127 0 229.378.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.292.889 8.761.663
Dönem Karı (Zararı)
1.009.329 862.095
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.368.628 8.389.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10-11 2.861.754 732.236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-806.154 6.488.478
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.591.649 6.488.478
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 785.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-262.964 762.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 145.901 973.874
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -408.865 -210.934
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.093.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 218.202
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 932.145 187.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.652.188 -489.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.503.487 -14.387.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.982 974.254
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 968.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -190.982 6.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -9.885.306 -882.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -18.864.396 -2.675.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 35.804.421 20.563.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 372.543 -174.238
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 33.496.839
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.955.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.541.549
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -1.671.309
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 4.738.888 -378.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
348.003 -3.529.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-804.710 -1.848.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.152.713 -1.680.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.292.889 8.761.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.956.924 -2.042.902
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-74.465.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
840.476
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 840.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -5.332.034 -2.042.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.318.611 -10.469.079
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.318.611 -10.469.079
Kredilerden Nakit Girişleri
5 16.318.611 -10.469.079
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.345.424 -3.750.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.345.424 -3.750.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 46.105.739 13.876.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.760.315 10.126.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.760.315 46.105.739
Ticari Alacaklar
4 88.318.021 88.229.859
Diğer Alacaklar
2.438.203 2.247.221
Stoklar
7 108.167.090 99.067.279
Peşin Ödenmiş Giderler
13 37.363.616 18.495.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 4.111
Diğer Dönen Varlıklar
15 25.655.399 24.850.689
ARA TOPLAM
289.702.644 279.000.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.702.644 279.000.007
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.135.000 2.135.000
Maddi Duran Varlıklar
10 126.493.690 44.360.375
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
787.800 851.638
Diğer Maddi Duran Varlıklar
125.705.890 43.508.737
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 11.062.747 11.999.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 103.311 111.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.377.798 9.964.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.172.546 68.570.195
TOPLAM VARLIKLAR
438.875.190 347.570.202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.136.474 6.369.357
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.136.474 6.369.357
Banka Kredileri
2.552.099 2.711.283
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.584.375 3.658.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.875.426 12.003.399
Ticari Borçlar
4 100.275.505 64.471.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.395.361 1.022.818
Diğer Borçlar
34.615.920 1.119.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 21.074.371 1.119.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.5ÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 21.088.394 10.408.927
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.088.394 10.408.927
Banka Kredileri
13.406.331 1.884.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.682.063 8.524.853
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.519.692 2.328.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.519.692 2.328.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.608.086 12.737.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.497.063 119.478.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 229.378.127 228.091.211
Ödenmiş Sermaye
246.000.000 246.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
57 57
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.703.948 -1.981.535
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.703.948 -1.981.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.084.500 1.084.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.011.811 -18.075.009
Net Dönem Karı veya Zararı
1.009.329 1.063.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.378.127 228.091.211
TOPLAM KAYNAKLAR
438.875.190 347.570.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 53.990.188 44.162.540
Satışların Maliyeti
19 -47.283.580 -35.461.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.706.608 8.701.061
BRÜT KAR (ZARAR)
6.706.608 8.701.061
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.393.932 -2.692.805
Pazarlama Giderleri
20 -2.270.429 -1.262.946
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -294.750 -128.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.205.952 2.328.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.507.261 -6.172.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.446.188 772.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.093.409 12.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.539.597 784.080
Finansman Gelirleri
24 9.341.971 17.966.022
Finansman Giderleri
25 -15.940.094 -17.504.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.941.474 1.245.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.941.474 1.245.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.941.474 1.245.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.941.474 1.245.334
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / kayıp 26 0,00490000 0,01130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 277.587 -693.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
364.547 -889.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-86.960 195.713
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-932.145 -383.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-932.145 -383.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -932.145 -383.239
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-654.558 -1.077.137
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.286.916 168.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.286.916 168.197
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028809
BIST