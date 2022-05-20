***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 -823.737 930.846 -21.965.281 4.018.254 58.160.082 0 58.160.082Transferler4.018.254 -4.018.254 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-693.898 862.095 168.197 0 168.197Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 -1.517.635 930.846 -17.947.027 862.095 58.328.279 0 58.328.279Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler246.000.000 57 -1.981.535 1.084.500 -18.075.009 1.063.198 228.091.211 0 228.091.211Transferler1.063.198 -1.063.198 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)277.587 1.009.329 1.286.916 0 1.286.916Dönem Sonu Bakiyeler246.000.000 57 -1.703.948 1.084.500 -17.011.811 1.009.329 229.378.127 0 229.378.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.292.889 8.761.663Dönem Karı (Zararı)1.009.329 862.095Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.368.628 8.389.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-10-11 2.861.754 732.236Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-806.154 6.488.478Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.591.649 6.488.478Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 785.495Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-262.964 762.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 145.901 973.874Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -408.865 -210.934Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler23 -5.093.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24-25 218.202Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 932.145 187.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler45.652.188 -489.814Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 1.503.487 -14.387.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-190.982 974.254İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)27 968.233İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -190.982 6.021Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -9.885.306 -882.740Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -18.864.396 -2.675.277Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 35.804.421 20.563.214Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 372.543 -174.238Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 33.496.839İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.955.290İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 13.541.549Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -1.671.309Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 4.738.888 -378.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler348.003 -3.529.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-804.710 -1.848.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.152.713 -1.680.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.292.889 8.761.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-78.956.924 -2.042.902Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-74.465.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri840.476Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 840.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -5.332.034 -2.042.902FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.318.611 -10.469.079Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.318.611 -10.469.079Kredilerden Nakit Girişleri5 16.318.611 -10.469.079YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.345.424 -3.750.318NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.345.424 -3.750.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 46.105.739 13.876.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.760.315 10.126.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.760.315 46.105.739Ticari Alacaklar4 88.318.021 88.229.859Diğer Alacaklar2.438.203 2.247.221Stoklar7 108.167.090 99.067.279Peşin Ödenmiş Giderler13 37.363.616 18.495.109Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 4.111Diğer Dönen Varlıklar15 25.655.399 24.850.689ARA TOPLAM289.702.644 279.000.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR289.702.644 279.000.007DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.135.000 2.135.000Maddi Duran Varlıklar10 126.493.690 44.360.375Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar787.800 851.638Diğer Maddi Duran Varlıklar125.705.890 43.508.737Kullanım Hakkı Varlıkları8 11.062.747 11.999.017Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 103.311 111.777Ertelenmiş Vergi Varlığı17 9.377.798 9.964.026TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.172.546 68.570.195TOPLAM VARLIKLAR438.875.190 347.570.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 6.136.474 6.369.357İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.136.474 6.369.357Banka Kredileri2.552.099 2.711.283Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.584.375 3.658.074Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 17.875.426 12.003.399Ticari Borçlar4 100.275.505 64.471.084Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.395.361 1.022.818Diğer Borçlar34.615.920 1.119.081İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 21.074.371 1.119.081İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.541.549Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 23.624.881 18.885.993Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 284.740Kısa Vadeli Karşılıklar1.710.823 2.164.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.417 53.596Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.702.406 2.111.271Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 254.587 420.113ARA TOPLAM185.888.977 106.741.452TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.888.977 106.741.452UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 21.088.394 10.408.927İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.088.394 10.408.927Banka Kredileri13.406.331 1.884.074Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.682.063 8.524.853Uzun Vadeli Karşılıklar2.519.692 2.328.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.519.692 2.328.612TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.608.086 12.737.539TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER209.497.063 119.478.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 229.378.127 228.091.211Ödenmiş Sermaye246.000.000 246.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları57 57Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.703.948 -1.981.535Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.703.948 -1.981.535Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.084.500 1.084.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.011.811 -18.075.009Net Dönem Karı veya Zararı1.009.329 1.063.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR229.378.127 228.091.211TOPLAM KAYNAKLAR438.875.190 347.570.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 53.990.188 44.162.540Satışların Maliyeti19 -47.283.580 -35.461.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.706.608 8.701.061BRÜT KAR (ZARAR)6.706.608 8.701.061Genel Yönetim Giderleri20 -3.393.932 -2.692.805Pazarlama Giderleri20 -2.270.429 -1.262.946Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -294.750 -128.702Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.205.952 2.328.198Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.507.261 -6.172.726ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.446.188 772.080Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 5.093.409 12.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.539.597 784.080Finansman Gelirleri24 9.341.971 17.966.022Finansman Giderleri25 -15.940.094 -17.504.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.941.474 1.245.334Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-932.145 -383.239Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-932.145 -383.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.009.329 862.095DÖNEM KARI (ZARARI)1.009.329 862.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.009.329 862.095Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / kayıp 26 0,00490000 0,01130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 277.587 -693.898Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)364.547 -889.611Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-86.960 195.713Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)277.587 -693.898TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.286.916 168.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.286.916 168.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031552BIST