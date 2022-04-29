***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 14:28
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşüler'un bilgilendirilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 FORMT 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır
- 2021 hesap dönemi yönetim kurulu faailyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile ve finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişleridir.
- Karpayı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
- 2022 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.
- 2022 bağış ve yardım sınırı belirlenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 imzalı genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 FORMT GK Hazır Bulunanlar Listesi 29042022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2022 Cuma günü saat 09:30'da Şirketin Kayseri OSB Mahallesi, 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki merkezinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025499
BIST