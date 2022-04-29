***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının GerçekleştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / KayseriGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşüler'un bilgilendirilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 FORMT 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır- 2021 hesap dönemi yönetim kurulu faailyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile ve finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edilmiştir.- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişleridir.- Karpayı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- 2022 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.- 2022 bağış ve yardım sınırı belirlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 imzalı genel kurul toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 FORMT GK Hazır Bulunanlar Listesi 29042022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2022 Cuma günü saat 09:30'da Şirketin Kayseri OSB Mahallesi, 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki merkezinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025499BIST