***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / KayseriGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,7 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 FORMT 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokü