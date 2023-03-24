***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle ErtelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 27.02.2023Genel Kurul Tarihi 24.03.2023Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Kayseri OSB Mahallesi 9. Caade No:18 Melikgazi / KayseriGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Şirketin 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,7 - Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi.8 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 FORMT 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 24.03.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Toplantı Asgari Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 18.04.2022 tarihi saat 09:30'a ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tehir tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazirun tcsiz.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24.03.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Toplantı Asgari Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 18.04.2022 tarihi saat 09:30'a ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127623BIST