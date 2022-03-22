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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

22.03.2022 12:21
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Yatırımcılarımızın dikkatine,
Son zamanlarda sosyal mecralarda Formet takeover ve benzer isimli hesaplar üzerinden Formet Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Sezen olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimizi ve yöneticilerimizi hedef alan, asılsız haberlerle algı yaratarak yatırımcılarımızı kendileriyle beraber hareket etmeye iknaya çalışan yayınlar yapan kişiler olduğu yönünde yatırımcılarımız tarafından ciddi uyarılar almaktayız.
Algı oluşturmaya çalışan bu şahıslar Şirketimizin hisse fiyatını 5-10 katına çıkaracaklarını söyleyerek paydaşlarımızı birlikte hareket ediyorlarmış gibi göstererek sosyal medya yayınları aracılığıyla yatırımcıları yanıltmaya çalışmaktadırlar. Bu tür hareketlerin ve yayınların şirketimiz ile hiçbir şekilde uzaktan yakından ilgisi yoktur. Aksine şirketimiz bir bilgi verecekse çoğunluk azınlık ayrımı yapmaksızın KAP platformu üzerinden bütün ortaklarına ve paydaşlarına aynı anda bilgi paylaşımı yapmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulumuz, asılsız yayın yaparak hisselerimize yön vermeye çalışan, bu yolla şirketi sıkıştırdığını söyleyerek yanlış algı oluşturmaya çalışan kişi ve kişiler hakkında başta SPK ve Borsa İstanbul olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli şikâyetleri yapacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu olarak yatırımcılarımızı mağdur olmamaları için, KAP dışında hiçbir yayına ve sosyal mecralarda yer alan yanıltıcı ve yönlendirici yayınlar yaparak yatırımcılarımızın ellerindeki paylarını düşük fiyattan alıp, yüksek fiyattan yeni yatırımcılara satmak suretiyle dolandırıcılık yapan ve bunun adına da takeover diyerek yayınlar yapan yorumlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.
Şirket Yönetim Kurulumuz yıllar öncesinden gelen tecrübeleri ve bilgi birikimi ile izahnamemize uygun hareket ederek, doğru zamanda ve doğru yatırımlar ile paydaşlarımızın gurur duyacağı gelecek nesillere taşınan bir Şirket olabilmek için gayret ve azimle çalışmaya devam etmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011927


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MAALT 287,90 20.904.872 % 9,97  
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