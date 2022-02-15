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***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.02.2022 11:57
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kayseri Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001765


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