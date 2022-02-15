***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2022 11:57
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kayseri Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001765
BIST
13:152.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 43,73
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
13:1513,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0766
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
13:1515,5196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1574
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
13:15814,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -3,76
|Açılış
|: 814,20
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:15
|PKENT
|791,00
|7.881.428
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.607.019
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.393.831
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,25
|15.140.591
|% 8,33
|
|KAPLM
|50,05
|4.747.042
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|24.594.078
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|DERHL
|4,91
|17.077.445
|% -5,21
|
|THYAO
|29,46
|3.653.464.091
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,92
|1.152.510.091
|% 3,56
|
|EREGL
|28,80
|849.639.498
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,13
|765.055.370
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,00
|710.815.605
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,13
|765.055.370
|% 1,23
|
|THYAO
|29,46
|3.653.464.091
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,30
|228.534.923
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,92
|1.152.510.091
|% 3,56
|
|PETKM
|8,35
|461.616.223
|% 3,73
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6632
|13,6688
|% 0,56
|
|Euro
|15,5075
|15,5196
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,4301
|18,5226
|% 0,57
|
|Frank
|14,6839
|14,7724
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6232
|3,6414
|% 0,32
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-15,75
|
|Altın Gr.
|814
|814
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|5.403
|5.485
|8,00
|
|Tam
|5.380
|5.514
|9,90
|
|Yarım
|2.600
|2.667
|4,79
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-2,56
|