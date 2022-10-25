***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.10.2022 11:52
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.10.2022 tarihinde onaylanan
Şirket ortağı Mustafa SEZEN'e
tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 14.10.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 1,68 TL baz fiyata göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073882
BIST
14:244.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 29,43
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2418,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2418,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:24982,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,16
|Açılış
|: 982,17
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:22
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.011.041
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.187.639
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|65.010.534
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.564.050.209
|% 1,91
|
|SISE
|33,18
|2.033.647.595
|% 2,22
|
|SASA
|105,30
|1.933.798.385
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,85
|1.770.617.183
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.749.939.398
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|668.854.854
|% 9,09
|
|TSKB
|3,14
|960.484.263
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,68
|1.285.709.384
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,68
|1.702.238.546
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,03
|1.592.760.230
|% 3,83
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6118
|% 0,16
|
|Euro
|18,3548
|18,3617
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9860
|21,0913
|% 0,34
|
|Frank
|18,4829
|18,5942
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,03
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,33
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.631
|6.714
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-1,15
|
Seans Raporu
14:22
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14:37POLHO
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