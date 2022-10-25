***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.10.2022 tarihinde onaylananŞirket ortağı Mustafa SEZEN'etahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 14.10.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 1,68 TL baz fiyata göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073882BIST