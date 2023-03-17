***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
17.03.2023 17:35
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Şirketimizin 1.200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.065.476 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 269.065.476 TL artışla 538.130.952 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 269.065.476 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname incelenmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Kamuoyuna sayglarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125908
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.817.205
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
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|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
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|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|OTTO
|87,95
|683.600
|% -7,27
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|OYAKC
|41,16
|3.205.800.764
|% 0,68
|
|KONTR
|170,00
|1.579.281.523
|% 7,73
|
|SDTTR
|147,90
|1.182.022.577
|% 4,45
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
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|SOKE
|18,50
|1.075.527.575
|% 3,53
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|MOBTL
|3,87
|83.461.326
|% -3,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0063
|19,0103
|% 0,11
|
|Euro
|20,2806
|20,2860
|% 0,73
|
|Sterlin
|23,0545
|23,1701
|% 0,49
|
|Frank
|20,3703
|20,4930
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.961
|1.962
|42,12
|
|Altın Gr.
|1.197
|1.197
|24,10
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.032
|8.127
|141,00
|
|Yarım
|3.938
|3.977
|69,00
|
|Çeyrek
|1.969
|1.988
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,28
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|-2,00
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