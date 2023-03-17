***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.065.476 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 269.065.476 TL artışla 538.130.952 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 269.065.476 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname incelenmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Kamuoyuna sayglarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125908BIST