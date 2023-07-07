***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 269.065.476 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 269.065.476 TL (%100 oranında) artırılarak 538.130.952 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 05.07.2023 tarihinde onaylanan, Kurul'un 07.07.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-39296 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ektedir.Yeni pay alma haklarının kullanılacağı tarihler ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167264BIST