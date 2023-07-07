***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
07.07.2023 15:11
***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 269.065.476 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 269.065.476 TL (%100 oranında) artırılarak 538.130.952 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 05.07.2023 tarihinde onaylanan, Kurul'un 07.07.2023 tarih ve E-29833736- 105.01.01.01-39296 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname ektedir.
Yeni pay alma haklarının kullanılacağı tarihler ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167266
BIST
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15:376.178
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 36,99
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:3726,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0175
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:3728,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1036
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:371.613,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.613,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:37
|SKTAS
|3,69
|1.182.047
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|677.110.253
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.496.910.910
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.456.986
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,00
|174.820.558
|% -9,91
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,65
|266.279.085
|% -7,58
|
|PCILT
|29,60
|53.076.803
|% -4,02
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,30
|6.668.775.086
|% 7,00
|
|THYAO
|215,90
|4.450.287.873
|% -0,32
|
|EREGL
|39,02
|3.307.232.450
|% 1,61
|
|EKGYO
|8,25
|3.261.768.227
|% 3,90
|
|TUPRS
|90,40
|2.698.048.548
|% 2,67
|
|EKGYO
|8,25
|3.261.768.227
|% 3,90
|
|ZOREN
|3,54
|406.322.157
|% -0,84
|
|YKBNK
|13,02
|1.260.272.284
|% 0,00
|
|EREGL
|39,02
|3.307.232.450
|% 1,61
|
|KRDMD
|24,32
|1.977.439.979
|% 5,01
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0385
|26,0553
|% -0,07
|
|Euro
|28,4080
|28,5275
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,2504
|33,4171
|% 0,36
|
|Frank
|29,0581
|29,2332
|% 0,15
|
|Riyal
|6,9236
|6,9583
|% -0,12
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|10,67
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.607
|3,89
|
|Cumhuriyet
|10.746
|10.909
|-12,00
|
|Tam
|10.377
|10.600
|-66,00
|
|Yarım
|5.197
|5.324
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.662
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|0,06
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 17 artarak (% 0.58 ) 5, 549
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, ALMAD, FORTE, YONGA, SAYAS, GRNYO, MMCAS, GLBMD, BRKVY, QNBFL
-
15:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS
-
15:52
RHEAG, FORTE, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:52
ULUSE, IHAAS, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında